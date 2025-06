Si dice lo attacchi il chiacchierone nei cruciverba: la soluzione è Bottone

BOTTONE

Curiosità e Significato di Bottone

Hai risolto il cruciverba con Bottone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Bottone.

Perché la soluzione è Bottone? Il termine bottone si riferisce a un piccolo elemento decorativo o funzionale, spesso fatto di metallo, plastica o tessuto, usato per chiudere o abbellire capi di abbigliamento. Può essere anche simbolo di un'interfaccia digitale, come il pulsante di un'app. In senso figurato, rappresenta un'azione semplice e immediata, che può risolvere situazioni complicate in modo pratico e rapido.

Come si scrive la soluzione Bottone

La definizione "Si dice lo attacchi il chiacchierone" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M E A R T A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRAMARE" TRAMARE

