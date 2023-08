Bucati in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bucati in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CA

Significato/Curiosita : Bucati in mezzo

Una fresatura interrotta, inoltre le monete da 1, 2 e 5 corone sono bucate nel mezzo; tutte queste caratteristiche permettono a non vedenti ed ipovedenti... Agevolato ca – simbolo chimico del calcio ca – sigla din 7728 e 16780 dell'acetato di cellulosa ca – sigla della denominazione di canapa ca – codice vettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

