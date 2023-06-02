Brevi e intensi rovesci

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Brevi e intensi rovesci' è 'Piovaschi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIOVASCHI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Brevi e intensi rovesci" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Brevi e intensi rovesci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Piovaschi? I piovaschi sono momenti di breve durata con pioggia intensa, spesso improvvisa. Questi fenomeni atmosferici portano acqua abbondante in poco tempo, creando fastidi e condizioni di umidità. La loro caratteristica principale è la brevità, ma sono molto intensi quando si verificano. I piovaschi possono influenzare le attività quotidiane e la circolazione, causando spesso disagio e modificando momentaneamente il clima.

La soluzione associata alla definizione "Brevi e intensi rovesci" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Brevi e intensi rovesci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Piovaschi:

P Padova I Imola O Otranto V Venezia A Ancona S Savona C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Brevi e intensi rovesci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

