NOTORIOUS

Curiosità e Significato di "Notorious"

Notorious è il nome d'arte di Christopher Wallace, un influente rapper statunitense, noto per il suo stile lirico e le sue narrazioni autobiografiche. Morto nel 1997, è diventato un simbolo della cultura hip-hop e rimane una figura iconica, apprezzata per brani come Juicy e Big Poppa. La sua vita e carriera hanno lasciato un segno indelebile nel mondo della musica.

Come si scrive la soluzione: Notorious

