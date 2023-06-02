Antico dignitario bizantino

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Antico dignitario bizantino' è 'Esarca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESARCA

Perché la soluzione è Esarca? L'esarca rappresentava un alto funzionario dell'Impero Bizantino incaricato di amministrare territori lontani dall'unità centrale dell'impero. Questa figura aveva poteri civili e militari, garantendo l'ordine e la gestione delle province sotto la sua autorità. L'esarca svolgeva un ruolo cruciale nel mantenimento dell'influenza bizantina in zone strategiche, spesso agendo come una sorta di governatore supremo. La sua funzione era fondamentale per il controllo e la stabilità delle aree sotto il dominio dell'impero.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antico dignitario bizantino". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Antico dignitario bizantino nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Esarca

La soluzione associata alla definizione "Antico dignitario bizantino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antico dignitario bizantino" conferma che la soluzione 'Esarca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Esarca

E Empoli S Savona A Ancona R Roma C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antico dignitario bizantino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esarca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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