Alto prelato delle Chiese cattoliche orientali

Home / Soluzioni Cruciverba / Alto prelato delle Chiese cattoliche orientali

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Alto prelato delle Chiese cattoliche orientali' è 'Esarca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESARCA

Perché la soluzione è Esarca? L’esarca è una figura importante nelle chiese cattoliche orientali, assumendo il ruolo di rappresentante del papa o di un’autorità superiore in determinate regioni o comunità. Questa figura si occupa di coordinare le attività religiose, garantire l’unità della fede e amministrare i sacramenti, svolgendo funzioni che richiedono autorità e competenza spirituale. La presenza di un esarca sottolinea l’importanza di una guida autorevole per mantenere l’ordine e la coesione tra i fedeli di quella tradizione religiosa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alto prelato delle Chiese cattoliche orientali". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Alto prelato delle Chiese cattoliche orientali nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Esarca

Quando la definizione "Alto prelato delle Chiese cattoliche orientali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alto prelato delle Chiese cattoliche orientali" conferma che la soluzione 'Esarca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Esarca

E Empoli S Savona A Ancona R Roma C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alto prelato delle Chiese cattoliche orientali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esarca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Governatore bizantinoAntico dignitario bizantinoTali sono i canti eseguiti nelle chiese cattolicheUn alto prelatoAlto prelato, vescovoIl Ben che è il più alto monte della Gran BretagnaLe torri di molte chiese