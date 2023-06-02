Affresco di Leonardo da Vinci

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Affresco di Leonardo da Vinci' è 'Cenacolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENACOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Affresco di Leonardo da Vinci" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affresco di Leonardo da Vinci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cenacolo? Il cenacolo di Leonardo da Vinci è un capolavoro artistico che rappresenta un momento cruciale della storia religiosa e culturale. Questo dipinto si trova in un monastero, raffigurando l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. La composizione è ricca di dettagli e emozioni, evidenziando la maestria tecnica dell’artista. La scena trasmette un senso di tensione e attesa, catturando l’attenzione di chi osserva. È considerato uno dei più grandi esempi di arte rinascimentale.

La definizione "Affresco di Leonardo da Vinci" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affresco di Leonardo da Vinci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cenacolo:

C Como E Empoli N Napoli A Ancona C Como O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affresco di Leonardo da Vinci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

