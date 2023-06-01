Si usa per impermeabilizzare la tela

Home / Soluzioni Cruciverba / Si usa per impermeabilizzare la tela

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si usa per impermeabilizzare la tela' è 'Paraffina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'Si usa per impermeabilizzare la tela', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, ha una soluzione composta da 9 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.

SOLUZIONE: PARAFFINA

Riviste come La Settimana Enigmistica e molte altre pubblicazioni specializzate hanno più volte inserito nei loro schemi la definizione "Si usa per impermeabilizzare la tela [Soluzione Cruciverba 9 lettere]". Proprio per questo motivo, la soluzione associata è stata attentamente controllata e verificata dall’esperto Sara Verdi, così da garantirne l’affidabilità e l’utilizzo senza incertezze. Consulta l’elenco delle definizioni che portano a Paraffina: Paraffina.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste domande: Si usa per impermeabilizzare o isolareSi usa per effettuare ricerche marineSi usa per pressoSi usa per il truccoSi usa come isolante

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Si usa per impermeabilizzare la tela" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito. È possibile che la definizione "Si usa per impermeabilizzare la tela" assuma sfumature leggermente diverse in base al contesto del cruciverba o agli incroci presenti nella griglia. Tuttavia, secondo la valutazione dell’autore, la soluzione proposta resta quella più corretta e maggiormente compatibile con la maggior parte dei cruciverba italiani. Chi risolve cruciverba online o tramite app per smartphone può copiare la soluzione e inserirla direttamente nello schema. In alternativa, è sempre consigliabile prestare attenzione alla corretta sequenza delle lettere, aiutandosi con la dettatura lettera per lettera, per completare il cruciverba in modo preciso e senza errori.

Le 9 lettere della soluzione Paraffina:

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

F Firenze

F Firenze

I Imola

N Napoli

A Ancona

Avere a disposizione una soluzione verificata per la definizione "Si usa per impermeabilizzare la tela" consente di affrontare il cruciverba con maggiore tranquillità, evitando tentativi a vuoto e perdite di tempo. Che si tratti di una griglia su carta o di un gioco digitale, poter contare su una risposta affidabile rappresenta un supporto utile per completare lo schema in modo rapido e accurato. Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.