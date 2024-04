La Soluzione ♚ Si sposava sul Bucintoro La definizione e la soluzione di 4 lettere: Si sposava sul Bucintoro. DOGE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Si sposava sul bucintoro: Cristallo di rocca, quindi cristallo. questo materiale trasparente male si sposava però con le decorazioni smalto opaco e spesso, quindi con il tempo le... Doge (pron. "dòge"; in veneto: doxe /'doze/; in ligure: dûxe /'dye/, in lombardo dus) era il titolo riservato al capo di Stato elettivo di alcune repubbliche marinare, tra cui la Repubblica di Venezia e la Repubblica di Genova. Altre Definizioni con doge; sposava; bucintoro; L acidario era il suo tipico cappello a punta; Governava dal Palazzo Ducale; Governava la Serenissima; Navigava sul Bucintoro;

La risposta a Si sposava sul Bucintoro

DOGE

D

O

G

E

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Si sposava sul Bucintoro' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.