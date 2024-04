La Soluzione ♚ Il sonnifero nei papaveri La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il sonnifero nei papaveri. OPPIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Il sonnifero nei papaveri: Stupefacente ottenuto incidendo le capsule immature del papaver somniferum (papavero sonnifero) e raccogliendone il lattice che trasuda, che poi viene lasciato rapprendere... L'oppio è uno stupefacente ottenuto incidendo le capsule immature del Papaver somniferum (papavero sonnifero) e raccogliendone il lattice che trasuda, che poi viene lasciato rapprendere all'aria in una resina scura che viene impastata in pani di colore bruno, dall'odore dolciastro e dal sapore amaro. Le sostanze o preparazioni farmaceutiche contenenti oppio o suoi derivati sono chiamate oppiacei (da non confondere con gli oppioidi, classe di ... Altre Definizioni con oppio; sonnifero; papaveri; Moltiplica per due; Impegna due tennisti e due tenniste; Un cumulo adiposo che si nasconde con la barba; Sonnifero estratto dal papavero;

OPPIO

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Il sonnifero nei papaveri' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.