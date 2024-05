Accusa ingiustamente Desdemona

Nome proprio

Curiosità su: Otello (titolo originale The Tragedy of Othello, the Moor of Venice) è una tragedia di Shakespeare scritta agli inizi del XVII secolo. Tratta da un racconto di poche pagine di Giambattista Giraldi Cinzio contenuta nelle Hecatommithi. La prima rappresentazione documentata ebbe luogo il 1º novembre 1604 al Whitehall Palace di Londra.

Iago ( approfondimento) m

nome proprio di persona maschile

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

