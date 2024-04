La Soluzione ♚ Firmare un graffito La definizione e la soluzione di 7 lettere: Firmare un graffito. TAGGARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Firmare un graffito: Dalla sua corporatura minuta ed egli stesso lo fece proprio usandolo per firmare alcune opere. giorgio vasari ne descrisse la sua biografia in le vite del... Un tag (lett. targhetta, cartellino) è una parola chiave o un termine associato a un'informazione (un'immagine, una mappa geografica, un post, un video clip ...), che identifica e descrive l'oggetto rendendo possibile la classificazione e la ricerca di informazioni basata su parole chiave. I tag sono generalmente scelti in base a criteri informali e personalmente dagli autori/creatori dell'oggetto dell'indicizzazione. Tuttavia i tag possono ... Altre Definizioni con taggare; firmare; graffito; Aggiungere etichette a foto e video sui social; Firmare con le proprie iniziali; Serve per firmare un assegno;

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Firmare un graffito' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.