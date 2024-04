La Soluzione ♚ Far caso accorgersi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Far caso accorgersi. NOTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Far caso accorgersi: Tecnicamente quasi impossibile, avrebbe infatti permesso a lagurara di accorgersi che le ande non erano ancora state superate. convinti di essere allineati... Gessica Notaro (Rimini, 27 dicembre 1989) è un'attivista italiana, divenuta personaggio pubblico in seguito allo sfregio al volto con l'acido compiuto dall'ex fidanzato nel 2017. Da quell'esperienza ha iniziato un'opera di testimonianza e di impegno nella campagna di sensibilizzazione e di contrasto alle violenze di genere. Altre Definizioni con notare; caso; accorgersi; Scrivere per non dimenticare; Rilevare considerare; Registrare o rilevare; Il terzo caso della declinazione latina; Uno a caso; Si gonfia in caso d incidente;

NOTARE

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Far caso accorgersi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.