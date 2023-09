Faceva esclamare a Calimero Come lava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Faceva esclamare a Calimero Come lava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AVA

Significato/Curiosita : Faceva esclamare a calimero come lava

ava lavinia gardner (grabtown, 24 dicembre 1922 – londra, 25 gennaio 1990) è stata un'attrice statunitense. l'american film institute ha inserito la gardner... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

