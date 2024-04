La Soluzione ♚ Energici risoluti La definizione e la soluzione di 8 lettere: Energici risoluti. VIGOROSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Energici risoluti: Portatori), piero si dimostrò tuttavia, nei suoi cinque anni di governo, energico e risoluto nel sopprimere la congiura ordita da luca pitti e nel rafforzare... Il bovaro del bernese è un grande cane appartenente alla categoria dei bovari svizzeri, tricolore a pelo lungo, di grossa taglia, robusto ed agile, con arti vigorosi, originario delle campagne centrali della Svizzera e delle Prealpi Bernesi. In origine cane da guardia, traino e custodia di mandrie nel cantone di Berna, oggi è un cane di utilità e da famiglia. Già i vasi decorati di epoca romana mostrano un cane che ricorda molto nella forma e ... Altre Definizioni con vigorosi; energici; risoluti; Così sono i tipi risoluti;

La risposta a Energici risoluti

VIGOROSI

