La Soluzione ♚ Combaciare perfettamente La definizione e la soluzione di 7 lettere: Combaciare perfettamente. ADERIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Verbo Intransitivo aderire (vai alla coniugazione) (fisica) (meccanica) attaccarsi, incollarsi a qualcosa ora fate aderire le due superfici... (senso figurato) associarsi a un'idea, a un'iniziativa o a un movimento ho aderito ai verdi (per estensione) (senso figurato) condividere, "più o meno" convintamente Sillabazione a | de | rì | re Pronuncia IPA: /ade'rire/ Etimologia / Derivazione dal latino adhaerere formato da ad- e da haerere cioè "essere attaccato" Sinonimi essere attaccato, essere a contatto, essere incollato, appiccicarsi,combaciare, far presa, incollarsi, unirsi

(di copie rispetto all'originale) accordarsi, essere fedele, essere inerente, conformarsi, ricalcare, riflettere, rispecchiare, rispettare, seguire

accordarsi, essere fedele, essere inerente, conformarsi, ricalcare, riflettere, rispecchiare, rispettare, seguire essere attillato, fasciare, modellare, segnare, stringere

( senso figurato ) accettare, accogliere, accondiscendere, associarsi, acconsentire, accostarsi, appoggiare, approvare, condividere, concordare, farsi segnare.

accettare, accogliere, accondiscendere, associarsi, acconsentire, accostarsi, appoggiare, approvare, condividere, concordare, farsi segnare. abbracciare, entrare, iscriversi, partecipare, parteggiare, sostenere Contrari allontanarsi, essere staccato, scollarsi, staccarsi

essre comodo, essere informe, essere largo

(senso figurato) criticare, dissentire, opporsi, ribellarsi

