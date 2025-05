Un capello equino nei cruciverba: la soluzione è Crine

Home / Soluzioni Cruciverba / Un capello equino

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un capello equino' è 'Crine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRINE

Curiosità e Significato di "Crine"

Vuoi sapere di più su Crine? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Crine.

Perché la soluzione è Crine? Il termine crine si riferisce ai capelli o peli dell'equino, come quelli dei cavalli. Questi filamenti sono noti per la loro resistenza e flessibilità e vengono spesso utilizzati in vari ambiti, come la produzione di spazzole o strumenti musicali. Insomma, il crine è un materiale versatile che si lega alla forza e alla bellezza di questi animali!

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una fibra per imbottitureIl pelo della criniera equinaUn pelo della codaLo è chi ha un diavolo per capelloMantello equinoUn verso equino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Crine

Stai cercando la risposta alla definizione "Un capello equino"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O A C I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EROICA" EROICA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.