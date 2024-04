La Soluzione ♚ Arnesi da stuccatori La definizione e la soluzione di 7 lettere: Arnesi da stuccatori. SPATOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Arnesi da stuccatori: È protettore di diverse attività artigiani che operano con coltelli e arnesi da taglio: macellai cuoiai calzolai fabbricanti di guanti legatori di libri... La spatola è un attrezzo utilizzato per la manipolazione di sostanze allo stato pastoso. È composta da una stecca o lamina di metallo flessibile, senza bordo tagliente, di diverse forme e dimensioni ed è generalmente fornita di manico in legno, plastica o metallo. Il nome deriva dal latino spatula, diminutivo di spatha, spada. La spatola viene usata in vari ambiti. La spatola inoltre viene usata nei laboratori chimici a scuola e soprattutto nei ... Altre Definizioni con spatole; arnesi; stuccatori; Le larghe lamine per stuccare; Arnesi con cui si legavano i piedi dei condannati; Arnesi a tenaglia; Arnesi usati dai carpentieri; Arnese da stuccatori;

SPATOLE

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Arnesi da stuccatori' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.