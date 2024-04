La Soluzione ♚ Lo è l argomento tabù La definizione e la soluzione di 11 lettere: Lo è l argomento tabù. INTOCCABILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Lo e l argomento tabu: Nel magreb e nell'africa sub-sahariana, come, per esempio, in costa d'avorio. lo stesso argomento in dettaglio: cannibalismo. di tutti i tabù concernenti... Paria o dalit (in passato definiti «intoccabili», ma la traduzione più appropriata è «oppressi») sono detti i fuori casta o 5ª casta nel sistema sociale e religioso induista, includendo anche gli aborigeni indiani e gli stranieri. I Dalit sono costituiti da vari gruppi in tutta l'Asia meridionale. Parlano una varietà di lingue e praticano varie religioni. I Dalit formano il 16,6% della popolazione indiana secondo il censimento del 2012. Altre Definizioni con intoccabile; argomento; tabù; Un argomento da forum; Avere per argomento; Si affronta entrando in argomento;

La risposta a Lo è l argomento tabù

INTOCCABILE

I

N

T

O

C

C

A

B

I

L

E

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Lo è l argomento tabù' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.