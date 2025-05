Tessuto per cravatte nei cruciverba: la soluzione è Raso

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tessuto per cravatte' è 'Raso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RASO

Altre soluzioni: SETA

Curiosità e Significato di "Raso"

Hai risolto il cruciverba con Raso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Raso.

Perché la soluzione è Raso? Il raso è un tipo di tessuto lucido e morbido, spesso utilizzato per la produzione di cravatte eleganti. La sua superficie setosa lo rende particolarmente adatto a questo accessorio di moda.

Come si scrive la soluzione: Raso

La definizione "Tessuto per cravatte" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

S Savona

O Otranto

