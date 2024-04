La Soluzione ♚ Strumentista La definizione e la soluzione di 9 lettere: Strumentista. SUONATORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Strumentista: Titolo. strumentista – in musica, musicista che suona uno strumento musicale strumentista – in medicina, membro di un'équipe operatoria strumentista – nell'industria... Suonatore di liuto è il soggetto di due dipinti realizzati tra il 1595 e il 1597 dal pittore italiano Caravaggio. Tra i due esemplari simili di questo soggetto, uno è in prestito al Metropolitan Museum di New York (ma proveniente dalla Wildenstein Collection), un altro è al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo. Altre Definizioni con suonatore; strumentista; Pezzo per un unico strumentista;

SUONATORE

