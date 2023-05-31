Fenditura nel muro

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fenditura nel muro' è 'Crepa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CREPA

Perché la soluzione è Crepa? Una crepa è una fessura che si forma nel muro a causa di vari motivi come il naturale assestamento dell'edificio, movimenti del terreno o variazioni di temperatura. Questa apertura può variare in dimensione e profondità, influenzando l'estetica e la stabilità della struttura. La presenza di una crepa può indicare problemi strutturali o semplici alterazioni superficiali. È importante monitorare e intervenire tempestivamente per prevenire danni più gravi. La gestione corretta delle crepe garantisce la sicurezza e la durata dell'edificio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fenditura nel muro". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Fenditura nel muro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Crepa

La definizione "Fenditura nel muro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fenditura nel muro" conferma che la soluzione 'Crepa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Crepa

C Como R Roma E Empoli P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fenditura nel muro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Crepa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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