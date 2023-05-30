Nome di vari funghi

SOLUZIONE: DITOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nome di vari funghi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nome di vari funghi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ditola? La Ditola è un fungo appartenente a un gruppo di specie caratterizzate da cappelli di forma diversa e colori variabili. Cresce spesso in ambienti umidi e si trova comunemente nei boschi, contribuendo al ciclo naturale di decomposizione. La sua presenza è importante per l'ecosistema, anche se alcune varietà possono essere tossiche. Conosciuta anche come fungo selvatico, fa parte della vasta famiglia di organismi che svolgono ruoli cruciali nel mantenimento dell'equilibrio naturale.

Se la definizione "Nome di vari funghi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nome di vari funghi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ditola:

D Domodossola I Imola T Torino O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nome di vari funghi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

