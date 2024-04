La Soluzione ♚ Lo sono i nutrimenti di Gide La definizione e la soluzione di 9 lettere: Lo sono i nutrimenti di Gide. TERRESTRI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Lo sono i nutrimenti di gide: Simbolista, e si dedica sempre a i nutrimenti terrestri, che apre una nuova fase letteraria. gide manterrà l'abitudine di considerare le sue opere come pietre... Una mina terrestre è un ordigno esplosivo, utilizzato generalmente in ambito militare, che viene posizionato sul terreno o sottoterra, dotato di una carica esplosiva e che viene azionato dalla pressione di un veicolo, di un piede che vi passano sopra o da fili da inciampo. Il termine viene generalmente usato per indicare ordigni progettati e prodotti a livello industriale, e quindi non per ordigni improvvisati. Nella tattica moderna, le mine ... Altre Definizioni con terrestri; sono; nutrimenti; gide; Gli ipotetici abitanti delle galassie; Sono illuminati dagli abbaini; Sono rigide negli aerei; I tir lo sono della strada; Romanzo di André Gide;

La risposta a Lo sono i nutrimenti di Gide

TERRESTRI

T

E

R

R

E

S

T

R

I

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Lo sono i nutrimenti di Gide' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.