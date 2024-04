La Soluzione ♚ Diplomi universitari La definizione e la soluzione di 6 lettere: Diplomi universitari. LAUREE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Diplomi universitari: Più professionalizzante che accademico; tuttavia tali titoli, insiemi ai diplomi rilasciati dalle "scuole dirette a fini speciali", sono stati equiparati... La laurea (formalmente anche diploma di laurea) è un titolo di studio universitario rilasciato da un istituto di istruzione superiore, generalmente un'università, dopo aver completato l'intero ciclo di studi previsto da ogni facoltà. Nell'Unione europea deve essere rilasciato dalle università secondo le convenzioni del processo di Bologna. Altre Definizioni con lauree; diplomi; universitari; Importante Progetto europeo per universitari; Sono frequentati da universitari; Docenti universitari;

La risposta a Diplomi universitari

LAUREE

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Diplomi universitari' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.