La crema della società - Cruciverba

L'espressione "crema della società" o "élite" si riferisce a un gruppo ristretto di persone considerate le più influenti, potenti e privilegiate all'interno di una società o di un contesto specifico. Questa élite può essere composta da figure politiche, imprenditori, intellettuali, artisti o membri delle classi sociali più alte. Essi godono di vantaggi e opportunità che spesso non sono accessibili al resto della popolazione, come l'accesso a risorse finanziarie, educazione di alta qualità e reti di potere. Tuttavia, la concentrazione di potere e risorse nelle mani di pochi può portare a disuguaglianze sociali e una percezione di distacco dalla realtà delle persone comuni. La gestione responsabile del potere da parte di questa élite è fondamentale per garantire una società equa e inclusiva.

