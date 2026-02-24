Steso come uno strato di crema

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Steso come uno strato di crema' è 'Spalmato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPALMATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Steso come uno strato di crema" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Steso come uno strato di crema". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Spalmato? Quando si parla di un alimento o di una superficie ricoperta da uno strato sottile di sostanza cremosa, si utilizza un termine che indica proprio questa azione di applicare uno strato sottile e uniforme. È un modo comune per descrivere l’atto di distribuire un composto morbido e liscio, come burro, marmellata o crema, su pane, dolci o altre superfici. Questa parola si riferisce quindi a un modo di presentare e distribuire gli alimenti in modo uniforme e appetitoso.

La soluzione associata alla definizione "Steso come uno strato di crema" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Steso come uno strato di crema" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Spalmato:

S Savona P Padova A Ancona L Livorno M Milano A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Steso come uno strato di crema" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

