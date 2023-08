Una caramella pastosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una caramella pastosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MOU

Significato/Curiosita : Una caramella pastosa

La salsa è una preparazione di cucina o di pasticceria, formata da un legante e da un sapore e/o da aromi e/o spezie, con consistenza pastosa, cremosa o... Erica mou, pseudonimo di erica musci (trani, 6 aprile 1990), è una cantautrice italiana. nata a trani, ma originaria di bisceglie, ha frequentato il liceo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

