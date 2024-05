La Soluzione ♚ La sua via collegava la Cina a Bisanzio

: SETA

Curiosità su La sua via collegava la cina a bisanzio: la persia su varie direttrici raggiungendo comunque baghdad e così via. il percorso dei fiumi oxus e iassarte e del fiume che anticamente collegava il... La seta è una fibra proteica di origine animale con la quale si possono fabbricare tessuti pregiati. Viene generata da alcuni insetti dell'ordine dei lepidotteri, di solito appartenenti alla specie Bombyx mori. A volte vengono utilizzate anche determinate specie della famiglia Saturniidae. Si ricava dal bozzolo prodotto da bachi da seta; il bozzolo può presentarsi in 5 diversi colori.

