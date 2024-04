La Soluzione ♚ Una stanza che si affolla di studenti

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Una stanza che si affolla di studenti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AULA

Curiosità su Una stanza che si affolla di studenti: Versi poetici ("indiani sparsi sulle carreggiate dell'alba sanguinanti/ si affolla di spettri la mente del bambino fragile guscio d'uovo…"), oppure anche... Un'aula è una stanza in cui si svolgono attività didattiche o di apprendimento. Generalmente si trovano in edifici adibiti a tale funzione, come le scuole (sia pubbliche sia private), le università, ma anche in società ed in organizzazioni religiose ed umanitarie. Le aule sono create appositamente per fornire un luogo sicuro per l'apprendimento, evitando interruzioni o distrazioni di vario genere.

Altre Definizioni con aula; stanza; affolla; studenti;