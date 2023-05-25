Varietà di oggetti dello stesso genere

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Varietà di oggetti dello stesso genere' è 'Assortimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSORTIMENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Varietà di oggetti dello stesso genere" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Varietà di oggetti dello stesso genere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Assortimento? Un assortimento rappresenta la gamma di prodotti o oggetti simili disponibili in un negozio o azienda. È importante per offrire ai clienti diverse opzioni e soddisfare le loro esigenze. La varietà di articoli permette di scegliere tra molte alternative, rendendo l'offerta più completa e attrattiva. Un buon assortimento favorisce la fidelizzazione e aumenta le possibilità di vendita.

Se la definizione "Varietà di oggetti dello stesso genere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Varietà di oggetti dello stesso genere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Assortimento:

A Ancona S Savona S Savona O Otranto R Roma T Torino I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Varietà di oggetti dello stesso genere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

