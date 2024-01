La definizione e la soluzione di: Più è vasto meglio si sceglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'assortimento è l'insieme dei beni o servizi (referenze) che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti.

Per una corretta segmentazione viene diviso in categorie e sottocategorie, che raggruppano i prodotti in base a bisogno omogenei soddisfatti.

Un assortimento si misura in ampiezza e profondità.

Per ampiezza si intende il numero di bisogni soddisfatti da un assortimento.

Per profondità si intende il numero di referenze che soddisfano un determinato bisogno.

Per quanto riguarda la grande distribuzione organizzata si possono anche definire come:

ampiezza: numero di categorie di beni trattati

profondità: numero di marche per categoria di beni

Italiano

Sostantivo

assortimento ( approfondimento) m (pl.: assortimenti)

vasta scelta di oggetti in base alla loro differenza (economia) (commercio) l'operazione del raggruppare merci aventi le medesime qualità distintive

Sillabazione

as | sor | ti | mén | to

Etimologia / Derivazione

deriv. di assortire

Sinonimi

scelta, gamma, [[[insieme]], [selezione]], varietà, serie, raccolta, rifornimento

Termini correlati