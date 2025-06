Un risultato in metri quadrati nei cruciverba: la soluzione è Area

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un risultato in metri quadrati' è 'Area'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AREA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Area: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Area? L'area indica la misura della superficie di una figura o di uno spazio, espressa in metri quadrati. È un modo per quantificare quanto spazio occupa un oggetto o un ambiente. Che si tratti di un campo, di una stanza o di una parete, conoscere l’area aiuta a pianificare, arredare o valutare dimensioni con precisione. In breve, rappresenta la quantità di superficie che qualcosa copre.

