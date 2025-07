Pasta di media pezzatura nei cruciverba: la soluzione è Sedanini

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pasta di media pezzatura' è 'Sedanini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEDANINI

Curiosità e Significato di Sedanini

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sedanini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sedanini.

Perché la soluzione è Sedanini? Sedanini sono un tipo di pasta di dimensioni medie, caratterizzati da forma lunga e sottile, ideali per sughi cremosi o leggeri. Il nome deriva dalla loro somiglianza con piccoli segmenti di automobile, richiamando le dimensioni medie e la forma compatta. Perfetti per un primo piatto semplice e gustoso, rappresentano una scelta versatile in cucina.

Come si scrive la soluzione Sedanini

La definizione "Pasta di media pezzatura" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A C P E L L R P E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPPELLIERE" CAPPELLIERE

