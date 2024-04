La Soluzione ♚ Ministri del culto La definizione e la soluzione di 9 lettere: Ministri del culto. SACERDOTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Ministri del culto: Ammissibile per i ministri di culto, in quanto non esistono incompatibilità, l'elezione al parlamento. a difesa del ministro di culto ci sono due principi... Il termine sacerdote (maschile) o sacerdotessa (femminile) deriva dal latino sacer, sacro, unito al radicale dot, (dal PIE *doh1-t- o *deh3): "io do", nel senso di un ministro che aveva il compito di offrire sacrifici alla divinità. In molte religioni, il sacerdote è una persona che funge da mediatore tra i fedeli e la divinità, spesso in base a una particolare consacrazione. Altre Definizioni con sacerdoti; ministri; culto; Lo erano i Flamini romani; Ministri del Negus; Culto dovuto alla Madonna; Culto della Vergine; Connesso a un culto;

