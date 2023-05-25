Gentaglia dei bassifondi
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SOLUZIONE: TEPPA
Perché la soluzione è Teppa? La teppa indica un gruppo di persone provenienti dai bassifondi, spesso associate a ambienti marginali e situazioni di disagio sociale. Questo termine cattura l’essenza di una sottocultura che si sviluppa in contesti di difficile integrazione, caratterizzata da comportamenti spesso considerati trasgressivi o marginali. La parola evoca un’immagine di gruppi che vivono ai margini della società, con un’identità condivisa basata su valori e linguaggi propri. La teppa rappresenta quindi una realtà complessa e sfaccettata, che si manifesta in modo evidente nelle zone periferiche.
Gentaglia dei bassifondi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Teppa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gentaglia dei bassifondi
- Risposta: TEPPA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: T____
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Teppa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gentaglia dei bassifondi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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