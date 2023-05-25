Gentaglia dei bassifondi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gentaglia dei bassifondi' è 'Teppa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEPPA

Perché la soluzione è Teppa? La teppa indica un gruppo di persone provenienti dai bassifondi, spesso associate a ambienti marginali e situazioni di disagio sociale. Questo termine cattura l’essenza di una sottocultura che si sviluppa in contesti di difficile integrazione, caratterizzata da comportamenti spesso considerati trasgressivi o marginali. La parola evoca un’immagine di gruppi che vivono ai margini della società, con un’identità condivisa basata su valori e linguaggi propri. La teppa rappresenta quindi una realtà complessa e sfaccettata, che si manifesta in modo evidente nelle zone periferiche.

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Gentaglia dei bassifondi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Teppa

Quando la definizione "Gentaglia dei bassifondi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Teppa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gentaglia dei bassifondi

Gentaglia dei bassifondi Risposta: TEPPA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: T____

T____ Inizia con: T

T Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

T Torino E Empoli P Padova P Padova A Ancona

La soluzione 'Teppa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gentaglia dei bassifondi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.