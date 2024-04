La Soluzione ♚ Spopola i bassifondi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Spopola i bassifondi. RETATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Spopola i bassifondi: La retata (The Dragnet) – film del 1928 diretto da Josef von Sternberg La retata (Dragnet) – film del 1987 diretto da Tom Mankiewicz La retata (La Rafle) – film del 2010 diretto da Rose Bosch Sostantivo Significato e Curiosità su: La retata (The Dragnet) – film del 1928 diretto da Josef von Sternberg La retata (Dragnet) – film del 1987 diretto da Tom Mankiewicz La retata (La Rafle) – film del 2010 diretto da Rose Bosch retata f sing (pl.: retate) gettata di reti (senso figurato) arresto di più malviventi, da parte delle forze dell'ordine

Sillabazione re | tà | ta Pronuncia IPA: /re'tata/ Etimologia / Derivazione deriva da rete Sinonimi rastrellamento, blitz Altre Definizioni con retata; spopola; bassifondi; Una raccolta di banditi; La cattura in una volta sola di più persone; La feccia che alberga nei bassifondi d una città; La lingua dei bassifondi;

La risposta a Spopola i bassifondi

RETATA

La soluzione è verificata di 6 lettere per risolvere 'Spopola i bassifondi' è.