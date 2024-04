La Soluzione ♚ Fermagli per pratiche La definizione e la soluzione di 9 lettere: Fermagli per pratiche. GRAFFETTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Fermagli per pratiche: Chiusura "a pinza". contemporaneamente alla loro più immediata utilità pratica i fermagli hanno molto spesso anche una funzione decorativa, tramite forme e... La graffetta è un piccolo oggetto di metallo (in genere) che serve per tenere unite due parti. Il più della volte ci si riferisce con questo termine a un fermaglio formato da un filo di metallo curvato a formare due anse elastiche che unisce alcuni fogli di carta in modo non permanente. Graffetta viene anche chiamato il punto metallico applicato con una macchina spillatrice (graffettatrice) che unisce in modo semi-permanente alcuni fogli di ... Altre Definizioni con graffette; fermagli; pratiche; Preziosi fermagli; Si dà alle pratiche urgenti; Pratiche stoviglie per ritrovi e festicciole; Raccolgono prove pratiche;

