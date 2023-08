Conoscenze e pratiche atte a uno scopo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conoscenze e pratiche atte a uno scopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TECNICHE

Significato/Curiosita : Conoscenze e pratiche atte a uno scopo

Di studi, le lezioni sono affiancate a necessarie esperienze pratiche che spaziano dalle escursioni in bosco atte alla realizzazione di aree di saggio... Il commissario tecnico, spesso abbreviato con l'acronimo ct, è l'allenatore di una nazionale sportiva; egli viene nominato dalla federazione dello stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Conoscenze e pratiche atte a uno scopo : conoscenze; pratiche; atte; scopo; Nuove conoscenze senza protezioni; Che possiedono molte conoscenze ; Pieno di conoscenze apprese con lo studio; Ha molte... conoscenze ; Riordina le conoscenze scientifiche; pratiche di poco conto ma necessarie; Fermagli per pratiche ; Dimostrazioni pratiche ; Lo seguono le pratiche ; Vi si conservano le vecchie pratiche ; Quelli del latte includono yogurt e formaggio; Il batte rista di solito lo tiene fra le ginocchia; atte so o desiderato; Caratte rizzato da leggerezza e duttilità; Ulisse : Joyce = Assassinio nella catte drale : x; Opportuno allo scopo ; Motto o gesto che ha lo scopo di prendere in giro; Prive di scopo ; Usati per uno specifico scopo ; Indicato o mandato dal fato per uno scopo ;

Cerca altre Definizioni