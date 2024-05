Il Claudio di Questo piccolo grande amore

Verbo

Transitivo

appitonare (vai alla coniugazione)

Dare con forza, rivogare un compito sgradito o noioso Riposare raggomitolato come un pitone, occupare impropriamente una porzione di divano altrui

Sillabazione

ap | pit | on| are

Etimologia / Derivazione

Dal latino scientifico Python(riferito a serpente), dal nome del drago mitico Pitone.

Sinonimi

Rivogare, ammollare, affibbiare

Proverbi e modi di dire

Appitonato con un'aria da bollito (da "E adesso la pubblicità", BAGLIONI CLAUDIO

Non mi appitonerai un altro ordine, vero! (dal film "Chez Maxime" di J. Le Joyel, 1964)