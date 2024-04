La Soluzione ♚ Fratello di Mosè

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Fratello di Mosè. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARONNE

Curiosità su Fratello di mose: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mosè (disambigua). mosè (latino: moyses; moisè in italiano arcaico; in ebraico: , standard... Aronne (in ebraico ), trascritto in ebraico standard Ahàron, in ebraico tiberiense Aharon, a volte traslitterato anche come Aaronne (... – ...), è un personaggio della Bibbia, fratello di Mosè e primo sommo sacerdote del popolo ebraico. La Chiesa cattolica lo considera santo e lo commemora il 1º luglio. Il nome Aronne significa "portatore di martiri", ma viene anche ricollegato a diversi termini ebraici traducibili come "illuminato", "brillante", "esaltato", "alta montagna" o "montàno", "proveniente dalla montagna"; oppure molto più spesso al termine di aron ("arca").Viene considerato progenitore di tutti i Cohanim ebrei e di ...

