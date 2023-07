La scritta sulla Croce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scritta sulla Croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : INRI

Significato/Curiosità : La scritta sulla Croce

La scritta "INRI" sulla Croce è un acronimo che rappresenta l'iscrizione latina "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum", che tradotto significa "Gesù Nazareno, Re dei Giudei". Questa scritta è menzionata nei vangeli biblici come l'iscrizione posta sulla croce di Gesù durante la sua crocifissione. L'uso di "INRI" ha radici nell'antica tradizione romana di esporre un cartello con il nome e il crimine commesso dalla persona crocifissa. Nella tradizione cristiana, la scritta "INRI" assume un significato teologico, sottolineando l'identità di Gesù come Messia e Re degli Ebrei, nonostante la derisione e il disprezzo mostrati dai suoi oppressori.

