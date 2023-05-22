Marilyn attrice

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Marilyn attrice' è 'Monroe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONROE

Perché la soluzione è Monroe? Marilyn Monroe è stata una celebre attrice statunitense che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo. La sua figura è associata a interpretazioni indimenticabili e a un’immagine di sensualità e fascino che ha attraversato le epoche. La voce di Marilyn, conosciuta come MONROE, ha contribuito a creare un’aura di mistero e carisma intorno alla sua persona. La sua presenza sul grande schermo rimane ancora oggi un’icona del cinema classico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Marilyn attrice". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Marilyn attrice nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Monroe

Per risolvere la definizione "Marilyn attrice", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Marilyn attrice" conferma che la soluzione 'Monroe' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Monroe

M Milano O Otranto N Napoli R Roma O Otranto E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Marilyn attrice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Monroe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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