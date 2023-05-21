La regione delle Antille

SOLUZIONE: CARAIBI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La regione delle Antille" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La regione delle Antille". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Caraibi? Le Antille sono un arcipelago situato nei mari dei Caraibi, caratterizzato da isole di varie dimensioni e paesaggi tropicali. Questa regione è conosciuta per le sue spiagge bianche, acque cristalline e clima caldo tutto l'anno. Oltre al turismo, le isole ospitano una ricca cultura influenzata da diverse tradizioni. La zona rappresenta una delle mete più visitate dell'America Centrale e dei Caraibi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La regione delle Antille" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La regione delle Antille" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Caraibi:

C Como A Ancona R Roma A Ancona I Imola B Bologna I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La regione delle Antille" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

