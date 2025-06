Fare caso tenere d occhio nei cruciverba: la soluzione è Badare

Fare caso tenere d occhio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fare caso tenere d occhio' è 'Badare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BADARE

Curiosità e Significato di "Badare"

La parola Badare è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Badare.

Perché la soluzione è Badare? Badare significa prestare attenzione o cura a qualcosa o qualcuno, tenendo sotto controllo una situazione per evitare problemi o errori. È un termine che indica attenzione e vigilanza, come fare attenzione ai dettagli o a ciò che ci circonda. In breve, quando si dice di “badare” a qualcosa, si intende dedicare attenzione e cura per garantire il buon esito delle cose.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Come si scrive la soluzione Badare

Se "Fare caso tenere d occhio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

