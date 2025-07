Appellativo per monarca nei cruciverba: la soluzione è Sire

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Appellativo per monarca' è 'Sire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIRE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Sire più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sire.

Perché la soluzione è Sire? SIRE è il titolo usato per rivolgersi con rispetto a un monarca o sovrano, come re o regina. Deriva dal latino senior, che indica autorevolezza e nobiltà. Questo appellativo esprime deferenza e riconoscimento del ruolo di comando e autorità di chi governa un regno. In breve, un modo elegante e formale per rivolgersi a una figura reale, sottolineandone il prestigio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L appellativo del monacoL appellativo del baronettoAppellativo per il bebèAppellativo con cui veniva chiamato GesùRelativi al monarca

Hai trovato la definizione "Appellativo per monarca" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

