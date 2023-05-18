Valgono un decimo
La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Valgono un decimo' è 'Oi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
OI
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Valgono un decimo
- Risposta: OI
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Vocali: 2
- Consonanti: 0
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: OI
- Inizia con: O
- Finisce con: I
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Valgono un decimo: risposta da 2 lettere
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