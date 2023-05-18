Valgono un decimo

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Valgono un decimo' è 'Oi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Valgono un decimo
  • Risposta: OI
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 0
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    OI
  • Inizia con: O
  • Finisce con: I
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Valgono un decimo: risposta da 2 lettere

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