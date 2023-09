Il decimo mese abbrev - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il decimo mese abbrev. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OTT

Significato/Curiosita : Il decimo mese abbrev

Helmsley, che successivamente abbreviò il suo nome in triple h e formò la d-generation x, un gruppo di irriverenti ribelli contro il sistema. capeggiato da lui... ott – codice iso 639-3 della lingua otomí di temoaya ott (o ótr) – nano della mitologia norrena diamond ott – calciatore samoano americano edi ott –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Su: «allons-y!» (intercalare tipico del decimo dottore) il decimo dottore è la decima incarnazione del protagonista di doctor who, interpretato ...Ilmese; Vale un: dieci; Valgono un; Ilmese in breve; Valgono... un; Ilmese dell anno;Su: Puo essere birmano siamese o persianobirmania, colore blu-point giovane birmano, nella tradizionale colorazione seal-point maschio di tre anni, ...arabo del digiuno; La penisola con lata; Ilpazzerello; Ilin cui fu presa la Bastiglia; Ilnumero 10; Ilpiù corto;Su: (abbreviato solitamente in m. o mr - mm. al plurale) o al mister inglese (generalmente abbreviato in mr.). esempi: «il signor/sig. mario», «il ...iazione di logaritmo; Vieneiato in LOTR: The Lord The Rings; Liazione di caloria; Ha frequentato un politecnicoiazione; Il termine musicale che siia con PP; Siia hg; Un corsoiato;