La usava il boia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La usava il boia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCURE

Significato/Curiosita : La usava il boia

Roma, 18 giugno 1869), è stato un boia italiano dello stato pontificio, noto anche in romanesco come "er boja de roma". la sua carriera di incaricato delle... Sinonimo di scure, ma in realtà l'ascia ha la lama perpendicolare alla larghezza del manico. la scure si distingue dall'accetta in quanto la scure viene generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

