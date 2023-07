Stato a sud della Libia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato a sud della Libia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CIAD

Significato/Curiosità : Stato a sud della Libia

Il Ciad è uno Stato situato a sud della Libia, in Africa centrale. Confina con diversi paesi, tra cui la Libia a nord, il Sudan a est, la Repubblica Centrafricana a sud, il Camerun e la Nigeria a ovest. Con la sua capitale a N'Djamena, il Ciad è noto per la sua diversità culturale, paesaggistica e linguistica. La regione del Ciad ospita numerose etnie e gruppi tribali con lingue e tradizioni differenti. Il paese ha affrontato sfide legate alla povertà, al conflitto e al cambiamento climatico, ma sta lavorando per svilupparsi e migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.

